Zidane já comentou queixas de Isco: «É ambição»

Zidane foi esta segunda-feira questionado sobre as queixas de Isco sobre a sua pouca utilização e não fugiu ao tema, deixando ainda um recado ao médio que antes do jogo com o Barcelona, foi 'apanhado' a conversar com os companheiros de equipa sobre as escolhas do treinador francês do Real Madrid.





"É ambição. Ele quer jogar, como todos os jogadores, e isso é positivo. Os jogadores querem jogar sempre mas isso não lhe cabe decidir o que precisam fazer é trabalhar para estarem prontos. Eu tenho que tomar a decisão de fazer um onze e as substituições e isso não vai mudar", afirmou Zidane na conferência de imprensa sobre o jogo da Liga dos Campeões, agendado para amanhã, frente ao Borussia Mönchengladbach."Amanhã temos de fazer o mesmo [que fizemos frente ao Barcelona], lutar durante os 90 minutos. Vai ser um jogo complicado, queremos foco no jogo e o que podemos fazer em campo. Não queremos falar de mais nada", referiu ainda o técnico, confirmando a recuperação de Hazard."Se ele está connosco é porque está bem e isso é uma boa notícia para nós. Amanhã veremos como vamos utilizá-lo. O que é importante é que está de volta. Isso é muito positivo para nós", admitiu Zidane.