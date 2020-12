Zidane: «Não penso na Liga Europa nem contemplo essa possibilidade»

O Real Madrid corre sérios riscos de ficar fora da Liga dos Campeões e de ser relegado para a Liga Europa, pelo que defronta amanhã o Monchengladbach com um único objetivo em mente: vencer e esperar que o Shakhtar Donetsk perca pontos frente ao Inter. Zidane nem quer ouvir falar da Liga Europa.





"Todos os jogadores deste clube estão habituados a jogar sob pressão, estamos habituados a jogos destes. Há que gerir as emoções e, sobretudo, fazer bem as coisas", avisou o técnico dos merengues."Eu não penso na Liga Europa, não contemplo essa possibilidade. E os jogadores pensam como eu. Vocês [jornalistas] podem dar opiniões, é o vosso trabalho. Mas nós só pensamos em fazer um grande jogo", prosseguiu.E será este jogo um teste à continuidade de Zidane no clube? "Eu não penso nisso, estou focado em passar a ronda e não dou valor a mais nada. Nós preparámo-nos para fazer um grande jogo e vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos."