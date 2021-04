Zidane nem quer ouvir falar em Haaland

Haaland faz correr muita tinta em Espanha. O agente Mino Raiola e o pai do avançado do Dortmund estiveram reunidos com Barcelona e Real Madrid para estudar uma possível transferência no verão. Por isso, o tema era inevitável na antevisão de Zidane ao jogo de hoje do Real frente ao Eibar.

“Já me canso de dizê-lo. Só penso no jogo de amanhã [hoje]. É melhor que me façam perguntas boas de futebol, porque não estou a pensar no que se vai passar no próximo ano. Cada um aqui faz o quer e o que crê que é conveniente. O meu trabalho é preparar o jogo com toda a gente. Não penso na próxima época, penso unicamente no jogo do Eibar.”

Real Madrid em vantagem

Os dois colossos de Espanha são os principais favoritos à contratação do jovem prodígio norueguês. Mas segundo o ‘Mundo Deportivo’, são os merengues que estão em vantagem nesta corrida a dois. Tudo porque os catalães não estão em condições de avançar com os 180 M€ necessários à contratação do avançado. Para além deste valor, o jornal espanhol escreve que será necessário pagar 40 M€ em comissões ao empresário Mino Raiola e ao pai do jogador, Alf-Inge Haaland.