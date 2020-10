Zidane passou pelo mesmo que Vinícius em 2001 e quem não lhe passava a bola era Luís Figo

O caso de Benzema e Vinícius tem marcado a atualidade desportiva em Espanha. As imagens do francês a pedir a Mendy que não passasse a bola ao brasileiro durante o jogo com o Borussia Monchengladbach, na Alemanha, lançaram a polémica. O jornalista Manuel Jabois revela que Zidane sabe como lidar com o conflito, uma vez que ele próprio lidou com algo semelhante.





"Zinedine Zidane chega ao Real Madrid em 2001 e poucos meses depois sobe ao escritório de Florentino Pérez a dizer que se queria ir embora porque não lhe passavam a bola", relatou no programa ‘El Larguero’, da Cadena Ser, afirmando que Luís Figo era um dos que não estariam a partilhar o jogo com o médio francês.Manuel Jabois conta que Florentino Pérez foi então o mediador do 'conflito' de Zidane com o português e o plantel e que foi inclusivamente tirar satisfações com Figo. "Não estás a passar a bola ao Zidane", afirmou Pérez, que terá mostrado ao português vídeos de momentos do jogo que o comprovavam."No jogo seguinte no Bernabéu, o Figo pega na bola, deixa-a com o Zidane e vira-se para a bancada e diz: ‘Assim?’", contou o jornalista, que acredita que aquele episódio terá sido decisivo para a boa relação de Zidane com Figo no clube e também fora dos relvados.Contudo, Jabois considera que o problema de Vinícius é diferente do de Zidane naquela altura. "No caso do Zidane, não lhe davam a bola por uma questão de ego. No caso de Vinícius é porque não está a compreender o que os colegas estão a fazer", garantiu.