Zidane quer manter série invicta

Zidane considera que tanto a goleada sofrida na pré-temporada como a conquista da Supertaça são passado, mas o técnico do Real espera prolongar no dérbi a série invicta, que já dura há 20 jogos. "Não se pode comparar um jogo ao outro. Queremos ganhar todos os jogos e o facto de não ganharmos ao Atlético no Bernabéu para a liga desde 2012 significa que temos a possibilidade de mudar esta dinâmica", disse o francês, que também saiu em defesa de Simeone. "Não entendo as críticas. Sei o que vale Simeone como treinador. Disse há pouco tempo que Guardiola é o melhor, pois Simeone é um dos melhores. Não mudou nada aquilo que penso sobre ele", atirou Zizou, que deixou Bale de fora do dérbi.