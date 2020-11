Zidane quer renovação de Sergio Ramos fechada o mais rápido possível

Zinédine Zidane fez esta sexta-feira o lançamento do encontro deste sábado com o Villarreal, a contar para a 10.ª jornada do campeonato espanhol, e apesar de o assunto da ordem do dia ter sido o caso positivo à Covid-19 de Luka Jovic, a renovação de contrato de Sergio Ramos não fugiu das perguntas dos jornalistas.

"O Sergio [Ramos] é o nosso capitão e queremo-lo sempre connosco. Sempre. Pelo que é e pelo que transmite ao grupo. Quando não está, temos de escolher outros jogadores. Espero que essa situação [a renovação] se resolva rapidamente para o bem de todos e pelo meu também, como treinador", desejou o técnico francês do Real Madrid.