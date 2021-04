Zidane quer Sergio Ramos e Messi na LaLiga: «Que não seja o último clássico»

Zinedine Zidane fez esta sexta-feira votos para que Sergio Ramos e Lionel Messi continuem na LaLiga e que o clássico de amanhã não seja o último do defesa do Real Madrid e do avançado argentino do Barcelona.





Sergio Ramos termina contrato no final da época com os merengues e ainda não renovou. "Oxalá que não seja o seu último clássico e que fique", desejou o treinador francês da equipa de Madrid.Zidane desejou também que este não seja o último clássico de Messi. "Não quero isso, quero que fique no Barcelona. Ele está bem lá, é bom que fique na LaLiga." O argentino termina igualmente contrato e a sua continuidade nos blaugrana ainda não está assegurada.O Real Madrid é terceiro na classificação, a dois pontos do Barcelona e a três do líder Atlético Madrid, mas Zidane não considera que uma derrota no jogo de amanhã (20h00) possa significar o adeus ao título. "Não estou a pensar nisso. Vamos dar tudo e estamos com um pensamento positivo. São três pontos, como os que ganhámos ao Cádiz ou ao Eibar. É verdade que a repercussão não é a mesma, mas são três pontos."