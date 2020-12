Zidane surpreende: «Atlético Madrid é o principal favorito a vencer a Liga»

Jogo grande amanhã na capital espanhola. O Real Madrid recebe o rival Atlético no dérbi da 13.ª jornada (20 horas) e Zidane reconhece que o favoritismo não está virado para a sua equipa: nem no jogo nem no campeonato.





"Se o Atlético é o principal favorito a vencer a Liga? É, certamente. É o que estão a demonstrar em campo. Estão em primeiro lugar e sempre foram uma equipa competitiva. Conhecemos bem o rival", reconheceu o treinador dos merengues esta sexta-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu, avaliando Diego Simenone, técnico dos colchoneros. "Cada pessoa tem a sua forma de ser. Eu não posso ser outra pessoa. Quando tirei o curso de treinador, diziam-me que tinha de ser eu próprio. Cada um tem os seus defeitos e as suas qualidades. Ele [Simeone] é um grande treinador e eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma".Sobre aquela que considera ser "mais uma final" para o Real Madrid, Zidane garante que não atira a toalha ao chão. "Queremos ganhar cada jogo porque somos competitivos e, além disso, é uma grande partida. Sem pensar que somos os campeões do ano pasado. O que queremos é defender o que ganhámos o ano passado e vamos fazer isso até ao final".O At. Madrid é líder da liga espanhola com 26 pontos, mais 6 do que o Real Madrid que ocupa o 4.º lugar da tabela de classificação.