Zidane: «Tem de ser o Bale a explicar»

Gareth Bale voltou esta terça-feira a ser tema de conversa numa conferência de imprensa de Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, que fez a antevisão à partida deste sábado frente ao Betis, no Bernabéu, relativa à 12.ª jornada da La Liga.



Relativamente aos recentes rumores de que o avançado galês procura novo clube para deixar os merengues no próximo mercado de trasferências, Zidane não se mostrou preocupado e referiu mesmo que esse é "um tema já antigo". "O Bale está aqui, aprendendo pouco a pouco. Nós estamos com ele para que volte à equipa. Vocês [jornalisas] têm de chamá-lo para que seja ele a explicar-vos isso", referiu o francês.



Confrontado com a hipótese de o próprio treinador tentar convencer Bale a continuar no Bernabéu em janeiro, Zidane respondeu de forma peremptória: "Não tenho de convecê-lo de nada porque ele está aqui". "Ele voltou da viagem a Londres, está a treinar e está melhor, mas ainda não está disponível", adiantou o treinador do Real Madrid.