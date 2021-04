Zidane: «Temos direito e vamos jogar a Champions»

Zinedine Zidane considerou "ilógica" a ameçada da UEFA de expulsar o Real Madrid da atual edição da Liga dos Campeões, na sequência do envolvimento do clube espanhol na Superliga Europeia.





"É ilógico. Vamos jogar a Champions, temos direito e vamos jogá-la. É um assunto absurdo. Não vou entrar por aí, só posso dizer que vamos preparar-nos para jogar a meia-final da Liga dos Campeões", atirou o treinador francês, que na próxima quarta-feira mede forças com o Chelsea.Zidane falava aos jornalistas na antevisão da partida de amanhã, com o Betis, em casa. "É uma boas equipa, que já ganhou jogos aqui. Temos de estar ao nosso melhor nível para somar os três pontos", avisou.O clube está num mano a mano com o Atlético Madrid pela conquista do título. O Real é o campeão, mas nunca conquistou duas ligas seguidas com Zidane. "Sempre foi difícil, a liga espanhola é muito competitiva. São 38 jornadas, é complicado, mas vamos tentar."