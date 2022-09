Real Sociedad contrata Umar Sadiq ao Almería para suprir saída de Isak

A Real Sociedad garantiu a contratação do avançado nigeriano Umar Sadiq, que assinou por cinco temporadas, depois de ter sido determinante para o regresso do Almería à La Liga, conforme anunciou esta quinta-feira o clube basco.O internacional nigeriano, que no arranque desta temporada assinou dois golos pelo Almería, subiu a pulso na carreira com experiências em vários países, desde o quarto escalão em Itália, até ao Partizan, da Sérvia, passando ainda por empréstimos aos escoceses do Rangers e aos holandeses no NAC Breda, até estabilizar, em 2020/21, em Espanha.

Em duas épocas nos andaluzes, Sadiq, que rendeu o uruguaio Darwin Núñez quando este se transferiu para o Benfica, apontou 43 golos em 84 jogos e vai custar cerca de 20 milhões de euros à Real Sociedad, em que vai substituir o sueco Alexander Isak, que rumou nos últimos dias para os ingleses do Newcastle.