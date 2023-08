André Silva feliz por estar de regresso a Espanha: «Vou mostrar tudo o que tenho»

Os alemães ficaram com opção de compra para a contratação definitiva do português. Esta quarta-feira, em entrevista aos meios oficiais do clube espanhol, o avançado internacional português mostrou-se "feliz" mostrou feliz por estar de regresso a Espanha onde já tinha jogado pelo Sevilha."Estou feliz. Este era o passo que eu queria dar, estar aqui na Liga espanhola e ainda para mais na Real Sociedad. Joguei neste estádio há dois anos e lembro-me que a energia que senti foi muito boa. Estou muito entusiasmado por estar aqui e para poder jogar o mais rápido possível", começou por dizer o avançado, de 27 anos, aproveitando ainda para relembrar o dia em que marcou contra a Real Sociedad e aquilo que sentiu quando defrontou o novo clube: "Talvez não seja um bom dia para vocês recordarem, mas para mim foi um dia bom. Marquei um golo. Quero trazer essa energia para a equipa. O ambiente no estádio nesse dia ajudou-me a escolher vir para cá".O avançado português marcou apenas nove golos na época passada ao serviço do Leipzig, mas espera poder relançar a carreira e ser uma peça importante na Real Sociedad, que vai disputar a Liga dos Campeões: "A Real Sociedad sempre me passou boas energias. Espero poder acrescentar algo mais à equipa para que possamos lutar por objetivos ainda mais ambiciosos. Vou mostrar tudo o que tenho. Com tudo o que mostrei nos últimos anos, creio que toda a gente está muito contente".André Silva ainda está a recuperar de uma lesão na coxa que o impediu de iniciar a pré-época no Leipzig, mas está confiante num regresso em grande: "Estou na minha fase final. Foi a minha primeira lesão a este nível e tem sido um pouco exigente. Estou a dar tudo para voltar o mais rápido possível. Estou a dar o máximo de mim para regressar mais forte aos relvados".