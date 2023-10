Benfica recusa pedido da Real Sociedad para ter mais bilhetes

O duelo com o Benfica, da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, ainda está à distância de três semanas (dia 24), mas está a gerar muito entusiasmo no seio dos adeptos da Real Sociedad. De tal forma que o clube basco se viu obrigado a tentar junto do clube da Luz garantir mais ingressos para os seus fãs, algo que os encarnados acabaram por recusar, segundo adianta o 'Mundo Deportivo'.Ao todo, o Benfica cedeu as regulamentares 3.250 entradas para a partida, isto numa altura na qual já chegaram mais de 5.000 pedidos de bilhetes aos responsáveis pela bilhética dos bascos. Por isso, sem possibilidade de ter mais ingressos disponíveis, a Real Sociedad irá decidir a atribuição dos bilhetes num sorteio, que será realizado já na quarta-feira.