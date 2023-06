Capitão do Rennes assina pela Real Sociedad

O capitão do Rennes, Hamari Traoré, em final de contrato com o clube bretão após seis temporadas, assinou pela Real Sociedad, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes.

"Estou muito feliz por ingressar neste grande clube, que terminou esta temporada em quarto lugar na La Liga, disse o lateral-esquerdo, de 31 anos, também capitão da seleção do Mali, numa gravação de vídeo transmitida pelo clube espanhol.

Entretanto, o Rennes não poupou elogios ao jogador : "O nosso emblemático capitão voa para novos horizontes, depois de seis épocas passadas no Rouge et Noir, durante as quais disputou 239 jogos e fez 22 assistências, conquistou a Taça de França em 2019, e foi um capitão que deu tudo de si e defendeu com paixão a camisola do Rennes".

Numa fase inicial, o Rennes decidira não renovar o contrato de Traoré, para promover o jovem Lorenz Assignon, mas, posteriormente, devido à influência deste na equipa, recuou e tentou chegar a acordo com ele.

No entanto, de acordo com diversos meios de comunicação, a duração do contrato e o aumento salarial oferecido ao internacional maliano não atenderam às expectativas deste.

"É uma situação difícil, muito complicada, porque temos um jogador experiente e de muito bom nível, e um jovem jogador com um potencial incrível, que queremos explorar", explicou o diretor desportivo Florian Maurice, na passada segunda-feira, em conferência de imprensa.