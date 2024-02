Com André Silva a titular, Real Sociedad volta a tropeçar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Silva foi titular na derrota caseira (0-1) da Real Sociedad frente ao Osasuna. Antes de visitar o PSG para a Champions, os bascos somaram o 4º jogo jogo seguido sem vencer. O Villarreal, com Gonçalo Guedes a entrar aos 74’, empatou (1-1) com o Alavés. O Valencia, sem Thierry Correia e André Almeida, perdeu (0-2) com o Las Palmas.