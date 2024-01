Jogador da Real Sociedad pede proteção aos árbitros: «Há vários jogos em que fica difícil...»

?? KUBO PIDE AYUDA:



Takefusa Kubo, extremo japonês da Real Sociedad, pediu, esta terça-feira depois do jogo frente ao Alavés (1-1), para ser mais protegido pelos árbitros, frisando que o facto de ser tantas vezes travado em falta lhe está a "causar muito dano"."Bem, cada um faz o que pode. Eu tento jogar com a bola, fazer com que as pessoas gostem do meu futebol e ganhar, mas há vários jogos em que fica difícil. Se as pessoas não me protegem, se os árbitros não me protegem, e até os rivais... Acredito que a intenção não seja essa [magoar], mas é algo que me está a causar muito dano. Acredito que preciso de ser um bocadinho mais protegido, não só eu como os outros jogadores que tentam fazer algumas fintas", explicou o jogador, de 22 anos, na 'flash' após a partida.Refira-se que Kubo, internacional japonês em 29 ocasiões, chegou à Real Sociedad no verão de 2022 e tem contrato até 2027. Segundo o 'Transfermarkt', tem um valor de mercado de 60 milhões de euros.