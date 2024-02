Kubo renova pela Real Sociedad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Takefusa Kubo prolongou o seu vínculo com a Real Sociedad até 30 de junho de 2029. A renovação inclui um aumento salarial e de cláusula de rescisão, que passa para 80 M€. No mercado de inverno, o Al Nassr quis pagar a antiga cláusula de 60 M€, mas o atacante japonês rejeitou e preferiu ficar no conjunto basco.