O prometido é devido: Real Sociedad dá nova camisola ao filho de Griezmann

Antoine Griezmann publicou esta quarta-feira uma foto nas redes sociais na qual se apresenta a segurar o novo equipamento da Real Sociedad personalizado com o nome do filho Amaro, ao lado da mascote do emblema espanhol. Uma fotografia que tem história por trás...No passado dia 15 de julho, a Real Sociedad divulgou o equipamento principal para a nova temporada e o jogador do At. Madrid foi pronto a afirmar que o filho gostava de ter uma. Entretanto, a Real Sociedad prometeu uma camisola para o pequeno adepto... com a curiosa mensagem: "A camisola do Amaro está pronta, a tua sempre esteve. Quando é que passas por cá?".Esta quarta-feira, a promessa foi cumprida. Griezmann recebeu a tão desejada camisola da Real Sociedad para a temporada 2023/24 com o nome Amaro.O internacional francês, campeão do Mundo em 2018, chegou à Real Sociedad em 2005 para jogar na formação, de onde saiu em 2014 com 203 encontros disputados a nível sénior.