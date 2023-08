Presidente da Real Sociedad avisa Benfica e Inter: «Vai ser uma grande luta»

Inter Milão e Benfica serão, em teoria, os favoritos a passar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões no Grupo D , mas o presidente da Real Sociedad garantiu à imprensa espanhola que os bascos vão ser um osso duro de roer na luta pelo apuramento."Um grupo com equipas históricas e um vicecampeão da Champions. Mas vai ser um grupo onde podemos competir. No dia em que te qualificas estás sempre mais entusiasmado, mas estar aqui é um orgulho. É uma competição emocionante para todos. Não sou estudioso, mas creio que vai ser uma grande luta", declarou Jokin Aperribay, à Movistar Plus.