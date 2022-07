Real Sociedad anuncia contratação de Kubo e inaugura... conta de Twitter em japonês

Estrenamos nueva cuenta en Japón



Há que aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Por isso, esta segunda-feira, para lá de anunciar a contratação do japonês Takefusa Kubo, a Real Sociedad decidiu também procurar expandir horizontes no seu alcance e inaugurou uma conta de Twitter totalmente dedicada ao mercado nipónico. Na sua conta principal, os bascos apresentaram essa nova conta, na esperança de conseguir atrair a sempre entusiasta atenção dos fãs japoneses.Quanto ao aspeto desportivo, o jogador de 21 anos, extremo de posição, assinou contrato até 2027 e custou uma verba em torno dos 6 milhões de euros por metade do passe. O restante fica na posse do Real Madrid, o clube ao qual o japonês tinha chegado em 2019.