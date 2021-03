Real Sociedad sofre primeira derrota em dois meses na visita a Granada

O Granada venceu este domingo por 1-0 na receção à Real Sociedad e colocou fim a dois meses de invencibilidade dos bascos, em jogo da 27.ª jornada da Liga espanhola.

Com três portugueses no onze, Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina, os andaluzes superiorizaram-se graças a um tento solitário do central Germán Sánchez, aos 51 minutos, e subiram ao oitavo lugar do campeonato, com 36 pontos.

A Real Sociedad, que não perdia há sete jogos, desde 09 de janeiro, mantém-se na quinta posição, com 45 pontos, menos três do que o Sevilha, quarto, e mais três do que o Bétis, sexto, formações que ainda hoje se defrontam, no dérbi sevilhano.

Celta de Vigo (10.º) e Athletic Bilbau (11.º) continuam 'colados' na classificação, ambos com 34 pontos, depois de hoje se terem 'anulado' (0-0) na Galiza.