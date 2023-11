Real Sociedad volta a perder pontos nos últimos minutos: «Já cansa que falem do nosso jogo»

"Não estou orgulhoso, porque não é a primeira vez que nos acontece", atirou o treinador da Real Sociedad, Imanol Alguacil, depois da derrota (0-1) diante do Barcelona. O caso não é para menos. O golo de Ronald Araújo foi marcado em período de compensação, aos 90'+4.A formação basca, que vai receber o Benfica na quarta-feira, em partida a contar para a 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, dá-se mal com as retas finais dos jogos. Um levantamento feito pela 'Marca' indica que a Real Sociedad já perdeu 10 pontos na liga espanhola, devido a golos consentidos a adversários depois dos 70 minutos."Estes jogos são para ganhar. Como treinador estou muito zangado e os jogadores também. Já cansa que todos os treinadores falem bem do nosso jogo e digam que jogamos bem, sobretudo quando perdemos", comentou o treinador dos bascos, admitindo que o Barcelona teve mérito. "Não foi só isso [falta de golos], mas também a forma como defendemos no final do jogo." Por isso, Alguacil deixou um aviso para a receção ao Benfica. "Vamos tentar jogar assim de novo, mas para ganhar. Se não ganhas, não vale de nada."Estão em causa 9 dos 16 golos sofridos em 12 jogos realizados na prova de regularidade. Desconcentração ou desgaste, nas últimas três jornadas do campeonato espanhol a Real Sociedad foi castigada com golos tardios: Barcelona (0-1), Rayo Vallecano (2-2) e Atlético Madrid (1-2). O português Bebé foi autor do remate certeiro que deu o empate à equipa de Madrid, marcando aos 90'+1.Na Champions, a situação é semelhante, apesar do líder do Grupo D, com 7 pontos, ter apenas 1 golo sofrido. Na 1.ª jornada, Lautaro Martínez deu o empate ao Inter Milão, precisamente no reduto dos bascos, faturando aos 87'.