Reforço que custou 20 milhões de euros à Real Sociedad lesiona-se com gravidade no joelho

Umar Sadiq, que custou 20 milhões de euros à Real Sociedad este verão, vai ficar afastado dos relvados durante algum tempo, após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho direto, anunciou esta segunda-feira o clube, depois de a ressonância magnética realizada pelo jogador confirmar o pior cenário.O avançado, de 25 anos, lesionou-se na derrota (2-1) do emblema basco no terreno do Getafe, este domingo, quando apoiou mal a perna direita no relvado, num lance que decorreu já perto do fim da 1.ª parte. A Real Sociedad não revelou o tempo de paragem estimado para o jogador, que terá de ser submetido a intervenção cirúrgica.Recorde-se que Umar Sadiq foi contratado ao Almería para substituir Alexander Isak e realizou apenas três jogos pela Real Sociedad, tendo apontado um golo na estreia, frente ao Atlético Madrid.