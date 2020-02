Treinador da Real Sociedad: «Perdi anos de vida com o jogo no Bernabéu»

Imanol Alguacil ainda respira felicidade, depois do histórico triunfo no Santiago Bernabéu (4-3) frente ao Real Madrid, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça do Rei. O triunfo, no entanto, teve um lado 'perverso', conforme reconheceu o treinador da Real Sociedad: "Estou sem dormir há quatro dias e perdi anos de vida por causa do jogo no Bernabéu."





Mas é tempo de virar a página e o dérbi basco está agendado para este domingo, a partir das 13 horas, apesar do ânimo dos adeptos da Real Sociedad. "Foi bom para os fãs, porque quer dizer que estamos nas meias-finais da Taça do Rei depois de eliminar o Real Madrid. Mas os jogadores estão focados no dérbi porque é tão importante quanto o jogo no Bernabéu. Contaram-me que houve pessoas em lágrimas pelo resultado em Madrid mas amanhã vai ser um jogo vital para o nosso crescimento e estamos ansiosos", garantiu Alguacil.