Xabi Alonso prolonga até 2022 vínculo como treinador da Real Sociedad B

O antigo futebolista internacional espanhol Xabi Alonso prolongou esta sexta-feira até 2022 o vínculo com a equipa B da Real Sociedad, contrariando as notícias de que ia rumar aos alemães do Borussia Mönchengladbach.

"Quero continuar a crescer como parte deste projeto", justificou o técnico basco, de 39 anos, ao site do clube.

No início da semana, os media alemães sugeriram que Alonso iria substituir o técnico Marco Rose, que na próxima época vai treinar o mais poderoso Borussia Dortmund.

"Quero que haja mais jogadores preparados para a primeira equipa. Todas as experiências acrescentam e têm sido dois anos enriquecedores, para mim, para o clube e o projeto", acrescentou.

A Real Sociedad B lidera a fase regular da 2.ª Divisão B e vai tentar ascender ao segundo escalão do futebol espanhol.

Xabi Alonso iniciou a carreira de futebolista na Real Sociedad, onde se manteve de 1999 a 2004, passando posteriormente pelo Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique.