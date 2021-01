17 passes de uma área à outra até ao golo: a jogada do Sevilha que está a encantar

Diante do Valencia, o Sevilha venceu por 3-0 e avançou para os quartos-de-final da Taça do Rei, numa partida onde deixaram tudo resolvido nos primeiros 40 minutos. E um dos melhores momentos do jogo foi o segundo golo, apontado pelo holandês Luuk de Jong, na conclusão de uma jogada que começa em Bono e acaba com a bola no fundo da rede contrária. Foram 17 passes, alguns deles de risco no interior da área, ao cabo de sensivelmente 45 segundos. Vale a pena ver!