Carmona treina e é alvo do Cádiz

O Sevilha continua a alegar que José Ángel Carmona não tem qualquer lesão que impedisse a sua transferência para o Sporting e, nesse sentido, publicou fotos do jogador a treinar no estágio de pré-temporada que o clube andaluz se encontra a realizar em Montecastillo, Jerez de la Frontera.

Segundo a imprensa espanhola, o jogador chegou à concentração desiludido com a situação vivida em Lisboa por não ter assinado pelos leões após ter chumbado nos exames médicos, e só quer esquecer o episódio. Certo é que não entra nos planos do técnico José Luis Mendilibar, e a direção do Sevilha está novamente à procura de uma solução. O problema poderá ficar resolvido com uma curta viagem pois o Cádiz, entretanto, revelou interesse no internacional sub-21 espanhol.