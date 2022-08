Corona sofre lesão grave no treino do Sevilha e sai de ambulância

A imprensa espanhola revela esta manhã que Corona sofreu uma lesão grave num tornozelo durante o treino do Sevilha esta manhã e teve de deixar o Estádio Sánchez-Pizjuán de ambulância.Julen Lopetegui confirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Valladolid o sucedido. "Estão convocados todos os disponíveis, com exceção do Tecatito, aparentemente um problema no tornozelo. Estamos à espera dos exames", contou o treinador."Não tem bom ar, porque saiu daquela forma. São lances que acontecem no futebol, espero que não seja nada de grave, mas parecia uma lesão feia", acrescentou o treinador, frisando que não foi uma pancada. "Prendeu o tornozelo".