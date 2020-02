Daniel Carriço a caminho da China

Daniel Carriço está de saída do Sevilha e já não treinou esta quinta-feira junto do plantel liderado por Julen Lopetegui. O português de 31 anos vai rumar ao Wuhan Zall, emblema da Superliga chinesa que se encontra no epicentro do recente Coronavírus, tendo pedido compreensão ao clube sevilhano, uma vez que o seu contrato apenas terminaria a 30 de junho.

O Sevilha ficará apenas com 3 centrais no plantel, mas não negou esta possibilidade a Carriço, que é um dos capitães de equipa e visto como elemento que sempre pautou o seu comportamento por uma defesa intransigente do clube sevilhano.

A confirmação desta transferência deverá ser oficializada nas próximas horas. Carriço vai ganhar perto de milhões de euros por temporada.