Defesa do Linares responde a Lopetegui: «Encontraste um grande estádio e um balneário digno»

A Julen Lopetegui está a ser muito criticado em Espanha, na sequência das declarações que proferiu, com alguma soberba, depois do jogo da Taça do Rei. O treinador do Sevilha queixou-se do estado do relvado do Linares, bem como das dimensões do balneário, e tem sido acusado de falta de tato.





Agora, um jogador do Linares partilhou uma carta nas redes sociais a pedir mais respeito."Senhor Julen Lopetegui, com todo o respeito, oxalá em outra vida vivesses o que é a Segunda B e que não tivesses tudo de forma tão fácil como tens tido antes de falares dessa forma", escreveu José Cruz, defesa do clube da Segunda B espanhola."Encontraste um grande estádio, um relvado que não foi pisado durante três semanas, um balneário digno, no qual mudamos de roupa diariamente, e um protocolo que foi levado a cabo na perfeição por todos no clube. Nem quero imaginar se te tivesse calhado outros clubes com menos história ou simplesmente sem os recursos que os grandes clubes têm. Oxalá o teu futuro seja genial, mas nesta profissão somos todos companheiros. Por isso, tenta respeitar na nossa realidade e assim respeitarás os teus companheiros", escreveu o jogador.