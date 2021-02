«Destruíram-me a perna»: o desespero de Ocampos após entrada 'assassina' frente ao Getafe

Lucas Ocampos foi ontem alvo de uma entrada 'assassina' no triunfo do Sevilha sobre o Getafe. Aos 52 minutos, ainda com o marcador em branco, o avançado argentino sofreu uma falta duríssima por parte de Djené Dakonam, deixou o relvado do Ramón Sánchez Pizjuán de maca e pode ter contraído uma lesão bastante grave.





De acordo com a imprensa espanhola, a primeira análise ao jogador descartou fraturas na tíbia e na fíbula, mas os ligamentos do tornozelo esquerdo preocupam o staff médico do Sevilha. O jogador vai realizar mais exames nas próximas horas para determinar a gravidade da lesão.Ao sair de campo, o desespero de Ocampos foi evidente. "Destruíram-me a perna", disse o jogador de 26 anos ao técnico Julen Lopetegui, que na conferência de imprensa após o jogo mostrou-se bastante preocupado: "o jogador disse que era sério e os colegas também...". O técnico espanhol que já orientou o FC Porto acabou por ser expulso na sequência do lance, após envolver-se com o treinador do Getafe, José Bordalás.Quanto ao autor da entrada 'assassina', recebeu vermelho direto após o árbitro - que num primeiro momento nem assinalou falta - consultar as imagens do VAR. Veja o lance: