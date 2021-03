Diego Carlos: «Sérgio Conceição ensinou-me muito»

Entre as etapas em Portugal e Espanha, Diego Carlos jogou em França. E, durante cinco meses e em 26 jogos, foi treinado por Sérgio Conceição no Nantes, antes de o português assumir o comando técnico do FC Porto. "Tive o prazer de trabalhar com Sérgio Conceição, um grandíssimo treinador. É espetacular como treinador e pessoa. Ensinou-me muito e passou-me muita confiança. Trata-se de um treinador com enorme vontade de vencer e quer sempre competir. Gosto muito dele e da sua forma de trabalhar", confessou Diego Carlos em resposta a ‘Record’. O jogador do Sevilha aproveitou a conversa com o nosso jornal para felicitar o técnico do FC Porto pelo apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões após eliminar a Juventus. "Dou-lhe os parabéns por mais um grande momento da sua carreira de treinador. Merece-o", acrescentou o brasileiro.