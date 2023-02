Fernando pede desculpa após ser expulso por insultos ao árbitro no Sevilha-Osasuna: «Cometi um erro»

Fernando, médio que passou pelo FC Porto, foi expulso na derrota do Sevilha diante do Osasuna por insultar a equipa de arbitragem, liderada por Pulido Santana, já quando estava no banco de suplentes, depois de ter sido substituído por Alex Telles (também ex-jogador dos dragões) aos 84 minutos.O jogador, de 35 anos, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para pedir desculpa pelo sucedido e admitir que errou."Ontem fui justamente expulso com vermelho direto pela primeira vez desde que jogo pelo Sevilha. Cometi um erro com os nervos e a tensão do momento. Mas nem isso justifica o meu comportamento. Quero pedir as mais sinceras desculpas ao árbitro Juan Luis Pulido Santana e aos restantes membros da sua equipa pelas minhas palavras que em nada representam o profundo respeito que tenho pelos árbitros, assim como pelo valioso e complicado trabalho que fazem em cada jogo", começou por escrever Fernando numa 'storie' no Instagram.E prosseguiu: "Também quero pedir desculpa aos meus companheiros, à equipa técnica, ao clube e a todos os adeptos, especialmente aos que me têm como um exemplo, sinto muito. Toda a gente pode errar e sem dúvida que este domingo não estive bem. Assumo o meu erro e só posso dizer que sinto muito. O meu compromisso com o Sevilha é hoje ainda maior do que ontem. E vou demonstrá-lo."