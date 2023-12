Fernando rescinde contrato com o Sevilha para regressar ao Brasil

O Sevilha anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com o médio brasileiro Fernando, antigo jogador do FC Porto, para a rescisão do contrato que apenas terminava no final da época, com o futebolista a regressar ao seu país.

"Fernando tinha pedido ao clube para terminar a relação laboral, uma vez que devido a razões particulares e pessoais pretende regressar ao Brasil", refere o clube espanhol em comunicado, agradecendo ao médio pelo desempenho e profissionalismo.

Fernando, de 36 anos, chegou ao FC Porto na época 2007/08, proveniente do Vila Nova, e depois de uma época de empréstimo ao Estrela da Amadora, assumiu-se nos dragões, onde esteve até 2013/14.

Na época seguinte transferiu-se para os ingleses do Manchester City, passando depois pelos turcos do Galatasaray, antes de chegar ao Sevilha, em 2019/20.

Nas quatro temporadas e meia no clube sevilhano, o médio disputou 167 jogos oficiais, incluindo as duas finais da Liga Europa conquistadas em 2020 e 2023, nas quais marcou sete golos e fez dez assistências.