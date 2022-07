Gudelj: «Ficaram muitos amigos e fico muito feliz por voltar»

Antigo jogador do Sporting, Nemanja Gudelj assumiu ter sido especial voltar a Alvalade para defrontar o leão . Quanto ao jogo, o sérvio fala num resultado justo, com o Sevilha a ser mais forte na primeira parte e o Sporting a assumir-se melhor na segunda."Foi especial regressar. É como voltar a uma das minhas casas no mundo do futebol. Ficaram muitos amigos e fico muito feliz por voltar. Na minha equipa temos jogadores do Brasil, falamos português e o meu português continua bom.É o meu segundo jogo. É para manter e melhorar o ritmo de jogo. Hoje foi um bom jogo. Na primeira parte melhor o Sevilha, e na segunda o Sporting pressionou mais. No final, foi merecido", comentou, à Sporting TV.Gudelj falou ainda do ano do título do leão e assumiu ter sentido aquele feito como seu. "Quando ganhou a Liga, foi como se tivesse ganho também. Senti muito o clube, as pessoas receberam-me bem e desejo o melhor ao Sporting. Deixei amigos para a vida. Voltei e fiquei muito feliz por rever amigos. O Paulinho vai ficar para sempre no meu coração, muito boa pessoa, e os adeptos pelo apoio", finalizou.