Gudelj não marcava desde os tempos do Sporting: esta tarde quebrou jejum com este golaço

Nemanja Gudelj não é propriamente conhecido pelo seu acerto ofensivo e, talvez por isso, o seu último golo tinha sido em 5 de maio de 2019, numa goleada do Sporting ao então Belenenses SAD por 9-1 - foi o seu único golo com a camisola do leão. Ora, quase três anos e meio depois, o médio sérvio voltou aos golos, fazendo desta forma o primeiro do Sevilha diante do Maiorca. Se é para esperar tanto tempo, que valha a pena... e valeu!