Incrível: Sevilha evita derrota aos 90'+4 com golo... do guarda-redes

O Sevilha empatou este sábado com surpresa na visita ao reduto do Valladolid (1-1), mas a noite até poderia ter acabado pior, já que até bem perto do final o marcador apontava vantagem dos pucela. Valeu aí a coragem e determinação do guarda-redes Bono - e a eventual autorização de Lopetegui para subir à área contrária -, que ao subir à área contrária fez aquilo que tantos sonham, mas que poucos conseguem: efetivamente marcar golo e ditar o resultado final.





