José Luis Mendilibar deixa comando técnico do Sevilha

O Sevilha anunciou no domingo a saída do treinador José Luis Mendilibar do comando técnico do atual 14.º classificado da Liga espanhola, depois de apenas duas vitórias em 11 jogos disputados esta época.

"O Sevilha decidiu, depois da reunião da direção, destituir José Luis Mendilibar do cargo de treinador do clube depois dos resultados acumulados no início da temporada", refere o clube em comunicado.

Em 11 jogos disputados nas diferentes competições, o Sevilha conseguiu duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, e no sábado empatou em casa com o Rayo Vallecano (2-2). Na Liga dos Campeões soma dois empates nos jogos disputados na fase de grupos, frente a Lens e PSV.

"Queremos agradecer os serviços prestados pelo técnico, cujo papel ficará marcado na história do Sevilha pela conquista da sétima Liga Europa", acrescenta, lembrando o triunfo na final da época passada frente à Roma de José Mourinho.