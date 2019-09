Lopetegui assume a responsabilidade pela derrota do Sevilha: «A culpa é minha»

Julen Lopetegui assumiu as responsabilidades danesta quinta-feira, com o Eibar, a contar para a 6.ª jornada da liga espanhola de futebol.O treinador andaluz, ex-FC Porto, afirmou ter sido um resultado muito doloroso para a sua equipa, que chegou a estar em vantagem por dois golos, e apontou já ao encontro de domingo, com a Real Sociedad para dar a volta à sucessão de maus resultados."Quando um equipa perde depois de estar a ganhar por 2-0, a culpa é do treinador. Os golos que sofremos foram estranho e evitáveis. Houve um acumular de circuntâncias que permitiram o resultado, mas insisto: a culpa é minha. Agora, temos de aprender, olhar para o futuro e não voltar os mesmos erros já este domingo, frente à Real Sociedad", frisou o técnico espanhol.Atualmente, o Sevilha está na 7.ª posição, com 10 pontos - menos quatro que o líder Real Madrid. Já a Real Sociedad é 2.ª classificada, com 13 pontos.