Lopetegui crítico: «Não é normal haver 50 pessoas num balneário de 30 metros quadrados»

O Sevilha apurou-se para a terceira eliminatória da Taça do Rei ao vencer por 2-0 no reduto do Linares, formação do terceiro escalão do futebol espanhol. Após a partida, o técnico dos andaluzes, Julen Lopetegui, deixou duras críticas às condições disponibilizadas a jogares e staff técnico numa fase delicada que o país atravessa devido à pandemia da Covid-19.





"Nesta situação de emergência sanitária, na qual por vezes tens de te distanciar 200 metros de outras pessoas, não é normal que de repente te encontres com 50 pessoas num balneário com 30 metros quadrados. Na verdade não faz muito sentido", atirou o técnico espanhol, em conferência de imprensa.