Lopetegui deixa elogios a Amorim: «Treinador com um presente fantástico e um futuro extraordinário»

De regresso a Portugal, Julen Lopetegui mostrou-se satisfeito pelo desfecho do encontro de preparação com o Sporting e deixou rasgados elogios tanto ao nosso país e às nossas gentes, como também ao trabalho que Rúben Amorim tem feito em Alvalade."Foi um jogo bastante competitivo, diante de um adversário muito mais rodado do que nós, com mais jogos feitos. Para nós era apenas o segundo jogo. Fizemos uma boa primeira parte, creio que fomos superiores, mas na segunda o Sporting esteve por cima e empatámos. Mas mais do que o resultado, é importante dar passos na preparação, que não haja lesões, ganhar base física e conceitos de competição", começou por dizer, à SportTV."Muito feliz. É sempre um prazer voltar a Portugal. Um país enorme, fantástico, extraordinário, com gente sensacional. Um parte do meu coração estará sempre aqui. Um país com grandes equipas, estádios, jogadores e treinadores. Como o Rúben, um treinador com um presente fantástico e um futuro extraordinário", disse, antes de voltar a elogiar Amorim, no caso por causa da evolução de Pedro Porro."Acho que o crescimento do Porro é exponencial ao trabalho que o Ruben tem feito aqui com ele. Encontrou uma maneira de tirar o melhor dele aqui, está a fazer umas temporadas fantásticas, que o levaram à seleção espanhola, algo que não é fácil. É culpa do bom trabalho que faz no seu clube", finalizou.