Lopetegui: «Sérgio Conceição é uma lenda do FC Porto»

Para lá dos elogios feitos a Rúben Amorim , Julen Lopetegui abordou ainda a realidade do FC Porto, uma equipa que orientou entre 2014 e 2016, e foi também com palavras positivas que falou de Sérgio Conceição."Sérgio Conceição é uma lenda do FC Porto. Fez um trabalho extraordinário, conseguiu muitos títulos, criou uma identidade própria na equipa e creio que tem um mérito enorme. Todos os portistas estarão muito contentes", disse o espanhol à SportTV, que assumiu a vontade de visitar Portugal na Liga dos Campeões: "é sempre um prazer".