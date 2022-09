Lopetegui sob pressão no Sevilha

A época do Sevilha está a ser um desastre (quatro derrotas e um empate em cinco jogos) e Julen Lopetegui está na 'corda bamba', principalmente depois do desaire (0-4) com o City. O antigo treinador do FC Porto atravessa a situação mais delicada desde que chegou ao clube em 2019 e, segundo a imprensa espanhola, ontem houve várias reuniões, mas sem qualquer decisão. O jogo de sábado, com o Espanyol, será crucial, pois já se fala da possibilidade de Jorge Sampaoli regressar – o argentino está sem clube desde que deixou o Marselha.