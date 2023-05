Mendilibar elogia Mourinho: «Poder defrontá-lo é maravilhoso e vamos tentar vencê-lo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Luis Mendilibar, treinador do Sevilha, fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo frente à Roma da final da Liga Europa, agendada para o próximo dia 31 em Budapeste. O técnico aproveitou o momento para elogiar José Mourinho."É um dos grandes. Só de ver por onde passou e o que ganhou ficamos admirados. Acho que ganhou todas as finais europeias em que participou, esteve com os melhores da Europa e tudo o que ele diz é bom. Poder defrontá-lo é maravilhoso e vamos tentar vencê-lo", disse o técnico espanhol.E prosseguiu: "Penso que demonstrou que é um grande treinador, que implementou o estilo em muitas equipas à sua maneira e, além disso, fê-lo bem. É isso que faz um bom treinador, porque muitas vezes queremos mudar uma equipa e não conseguimos porque não conseguimos convencer o jogador."