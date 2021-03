Monchi: «As declarações do chorão tiveram efeito»

O relógio do Sevilha-Barcelona acabava de cumprir a meia-hora de jogo quando Diego Carlos, antigo defesa-central do Estoril, viu o cartão amarelo na partida. Monchi, diretor desportivo da turma orientada por Julen Lopetegui, levantou-se de pronto e atirou: "As declarações do chorão tiveram efeito".

De acordo com a imprensa desportiva espanhola, as palavras do dirigente dos rojiblancos foram direcionadas a Ronald Koeman, treinador dos culé, que recentemente criticou a arbitragem do campeonato espanhol. Mais tarde, Monchi voltou a intervir na partida, mas para pedir o segundo cartão amarelo para Lionel Messi. "É a segunda", terá dito o diretor desportivo do Sevilha.