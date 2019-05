Monchi esclarece discussão com ex-presidente do Sevilha

O diretor desportivo do Sevilha, Monchi, veio esclarecer esta terça-feira a discussão calorosa , que quase chegou a vias de facto, com o ex-presidente do clube, José Maria Del Nido."Não acho que se deva procurar culpados. Dois não discutem se um não quiser. Tenho imenso apreço por José Maria Del Nido e valorizo-o como uma pessoa que me ajudou imenso. Às vezes discutimos com os irmãos, às vezes com os amigos mais íntimos e foi o que aconteceu. A discussão já está resolvida", disse Monchi.A possível transferência de Sarabia também foi abordada e Monchi afirmou estar confiante na continuidade do jogador.Por fim, foi questionado sobre o treinador italiano Di Francesco, com quem trabalhou durante dois anos no Roma, e negou que este seja o principal nome para comandar a equipa na próxima época.