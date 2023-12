Morreu Rafael Carrión Moreno, ex-presidente do Sevilha

Rafael Carrión Moreno, ex-presidente do Sevilha entre 1997 e 2000, morreu esta sexta-feira, aos 81 anos (cumpria 82 no próximo dia 25), após piorar o seu quadro clínico, depois de ter estado durante cinco dias internado no Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, em Sevilha.

Entretanto, o Sevilha já reagiu a esta tragédia através de um comunicado publicado no site e nas redes sociais do clube: "O Sevilha FC lamenta anunciar o falecimento, esta sexta-feira em Sevilha, do seu antigo presidente entre 1997 e 2000, Rafael Carrión Moreno. Filho de Rafael Carrión Romero, conselheiro do clube durante muitos anos, antes de se tornar presidente foi também membro dos órgãos sociais do clube. Finalmente, em 15 de maio de 1997, foi nomeado presidente do clube num período muito difícil, tanto do ponto de vista financeiro como desportivo. Durante o seu mandato, o clube conseguiu a subida à Primeira Divisão nessa promoção contra o Villarreal CF, embora após apenas um ano na primeira divisão, o mau desempenho da equipa, que acabou por regressar à divisão de prata, tenha levado à sua demissão e à chegada de Roberto Alés à presidência.

Rafael Carrión abandonou o cargo, embora continuasse a ser um dos principais acionistas do clube. De facto, vários dos seus filhos assumiram desde então a liderança do clube, fazendo parte do Conselho de Administração. Atualmente, os seus filhos Fernando - vice-presidente II - e Jesús, bem como Gabriel Ramos, representam as ações da família Carrión. O Sevilha FC deseja estar ao lado da família e amigos de Rafael Carrión neste momento difícil, transmitindo as suas mais profundas condolências", pode ler-se.