Oficial: Isco rescinde com o Sevilha

El #SevillaFC e @isco_alarcon acuerdan la rescisión del contrato que les vinculaba. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 21, 2022

O Sevilha anunciou, esta quarta-feira, a rescisão de contrato de Isco.O médio espanhol de 30 anos, que chegou ao clube andaluz em agosto deste ano, disputou 19 jogos, tendo contribuído com um golo e três assistências.Isco, recorde-se, rumou ao Sevilha depois de uma longa passagem pelo Real Madrid, onde esteve entre 2013 e 2022."O Sevilha e o futebolista Isco Alarcón chegaram a acordo para rescindir o contrato que unia ambas as partes, desde que o jogador de Málaga chegou ao clube no verão passado, após terminar a passagem pelo Real Madrid.Isco disputou um total de 19 partidas oficiais com a camisola do Sevilha, divididas em 12 da LaLiga Santander, seis na Liga dos Campeões e uma na Copa do Rei. Marcou um golo contra o Copenhaga nas competições europeias e contribuiu com três assistências.O clube deseja a Isco toda a sorte do Mundo nos seus novos desafios profissionais".