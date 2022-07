Óliver Torres: «Que seja uma boa época para nós. Não desejo o mesmo para o Sporting...»

De regresso a Portugal, um país onde atuou ao serviço do FC Porto, Óliver Torres assumiu-se feliz por este retorno para defrontar o Sporting , num encontro que assume ter sido "bom". De olho na época que aí vem, o espanhol lembrou a sua ligação aos dragões e, por isso, não desejou uma boa temporada aos leões."Muito bom voltar a Portugal e voltar a jogar contra o Sporting. Foi um jogo bonito, as duas equipas fizeram um bom jogo. Esperamos que seja uma boa época para nós, não desejo o mesmo para o Sporting porque quero que ganhe o FC Porto", começou por dizer, à SportTV.Tal como Lopetegui, também Óliver elogiou o trabalho do treinador do Sporting. "Rúben Amorim está a fazer um grande trabalho, mas estivemos muito bem na primeira parte, encontrando espaços. Marcámos mas na segunda parte empataram".Voltando ao FC Porto, o médio espanhol mostra estar atento. "O FC Porto será sempre o maior para mim. O Sérgio Conceição está a fazer um grande trabalho, é muito difícil de superar e acredito que esta época vai ser igual. Que o FC Porto seja novamente campeão. Tenho muitas saudades deles, lembro-me sempre do FC Porto", assumiu.