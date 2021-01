Papu Gómez deixa Atalanta e assina pelo Sevilha até 2024

O internacional argentino Papu Gómez vai representar o Sevilha até 30 junho de 2024, após seis anos e meio ao serviço dos italianos da Atalanta, comunicou esta terça-feira o emblema andaluz.

"Sevilha e Atalanta chegaram a um acordo para a transferência do médio argentino Alejandro Darío Gómez Villaverde, conhecido no futebol como Papu Gómez. O médio ofensivo, que tem uma vasta experiência em competições europeias, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa, assina até 30 de junho de 2024", escreveu o Sevilha, num comunicado divulgado no seu sítio oficial.

O argentino, de 32 anos, estava afastado das escolhas do técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, tendo disputado 16 encontros na presente época, o último em 16 de dezembro de 2020. Pelo emblema de Bérgamo, realizou mais de 250 jogos e anotou 59 golos e 71 assistências.

No Sevilha, atual 4.º classificado da La Liga, com 36 pontos, e apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, Papu Gómez vai partilhar o balneário com os compatriotas Marcus Acuña, ex-Sporting, Franco Vázquez e Lucas Ocampos.